泰福-KY（6541）7日宣布，啟動2.0計畫，董事長閻雲強調，將從生物相似藥領域正式進軍「抗體藥物複合體」（ADC）產品開發，強化產品線綜效，且賦予旗下生物相似藥全新價值。

ADC藥品是一種結合單株抗體（monoclonal antibody）與小分子藥物的新興生物治療藥物，主要是利用抗體的專一性將毒殺細胞的藥物導向標的細胞，精準地與標的細胞結合後，以高細胞毒性的小分子藥品（細胞毒殺藥物）毒殺標的細胞，達到精準治療之目的。

近年來ADC新藥療效與市場發展倍受矚目，英國Clarivate於2021年在Nature Reviews Drug Discovery發表的分析指出，ADC全球市場的成長預期在2026年將會超過160億4千萬美元。

閻雲說，泰福生技2.0經過縝密周詳規劃與評估，鎖定ADC藥物作為邁入新藥領域的第一步，期藉ADC藥物架構特性，充分發揮泰福生技的研發優勢，包括：一、已建立了生物分析、製程開發等實力堅強的抗體製程研發團隊；二、累積建立了豐沛的抗體產品系列，都是未來泰福ADC新藥平台最佳實驗的抗體藥物標的。

「抗體藥物複合體ADC」結構組成包括：抗體藥物、連接子（linker）與小分子毒性藥物（payload）三大部分，泰福生技2.0的研發計畫，除了以乳癌相似藥TX05作為第一個實驗標的，搭配自行開發完成的連結子，再選以合適的小分子藥物，正式將其抗體與相似藥的核心能量，經由泰福的新型linker延伸至癌症新藥領域。

為加速ADC新藥開發速度，泰福將以自有的鏈結技術委由生技中心團隊產製ADC以進行臨床前評估，協助泰福從生物相似藥跨入ADC抗體藥物複合體新藥開發的領域。

泰福現階段在其產品線中已有多項趨近成熟、上市階段，以治療癌症所引起的嗜中性白血球減少症的TX01，已獲加拿大藥證與經營許可證，正為明年藥品上市作最後衝刺，而在美國藥證申請方面，預計近期可敲定FDA查廠時間；至於乳癌相似藥TX05，也馬不停蹄地準備FDA補件。