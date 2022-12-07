三隊狀元黃宏軒（左起）、夏浦洋、Zing。（三立提供）

黃宏軒（左起）、錢薇娟、江宏傑、夏浦洋、郭泓志、Zing。（三立提供）

《全明星4》三隊作勢搶奪總冠軍。（三立提供）

《全明星4》三隊領隊及隊員。（三立提供）

錢薇娟、江宏傑、郭泓志今（7日）率領《全明星運動會4》的隊員出席資格賽記者會，江宏傑帶領的紅隊累積最多獎盃數，率先晉級14日舉辦的冠軍賽，他說賽季結束後，將帶隊員旅遊，錢薇娟笑問：「如果小傑真的贏我，你們要去哪走走，去日本的話就帶上我？」郭泓志也在一旁說要跟，江宏傑笑回：「我可能不會帶錢姊」並坦言有考慮賽季後飛往日本。

談到晉級冠軍賽的心情，江宏傑坦言第一季時他毫無經驗可言，「第二季剛開始沒幾集，人生就出現了一些事情，所以基本上我第二季比較沒有（投入）」，意指當時與福原愛離婚，對他的生活有不小影響。他認為第三季是他成長最多的一季，第四季則是他結合前幾季經驗的，用比以往更為嚴格的方式帶隊，「第四季的成員真的比較可憐，我對他們比較兇，因為爭資格賽壓力蠻大，但也還沒到最後」，奪冠的信心？他表示：「我對他們很有信心，有百分之70-80以上」。

紅隊狀元夏浦洋也說有感覺到江宏傑的嚴苛，「傑哥真的是我的貴人，我先前在場上比較腦衝，現在則是穩定很多，他也說我是愛運動但不會運動的人，希望節目後大家會發現我是會運動的人」。

江宏傑被問到希望冠軍賽對手是哪隊時，藍隊的錢薇娟、黃隊的郭泓志都紛紛施予壓力，錢薇娟打出溫情牌說道，「過去每次記者會，我都救過你很多次唷」，暗指每次江宏傑被問到與前妻有關的問題時，她總第一時間救援。

郭泓志則是拿出剛比賽時2人說好的承諾，「我們當初的策略是要聯合次要敵人，打擊主要敵人啊」，沒想到卻被江宏傑吐槽：「郭哥，現在策略變了，應該是你們（藍黃）次要敵人，要來打擊我們主要敵人」，江宏傑也說最想跟藍隊一起比冠軍賽，「因為畢竟前三季都是藍隊拿走紅隊獎盃，所以我想從錢姐手中把冠軍獎盃搶過來」

郭泓志不甘示弱的說：「一開始黃隊的目標，是不要讓他們兩個爭吵所以我們直接拿總冠軍就好」，錢薇娟則反擊，「你要笑到最後才是最後的勝利者，過程中練蕭威不是我的風格」，過去三季都是冠軍隊伍的她也坦言這次沒站在中間很不習慣，表示再給她一周的時間，她會帶領隊伍慢慢贏過去，最後又被郭泓志嗆說「不會坐著看比賽吧？」

談到今天的資格賽的心情，錢薇娟說始終都抱持著平常心，「一早就跟隊員說今天錄影沒什麼特別，就跟平常的錄影一樣，要更自然一點的看待，沒想到黃隊更自然竟然在唱歌」，郭泓志也說今天就跟一般的比賽一樣，繼續把運動場上最好的一面帶給大家。

藍隊狀元黃宏軒，曾入圍6次MVP，卻每次都與獎座擦身而過，「一開始的每周都很想拿MVP，但到後面入圍第3456次後就平常心了，覺得隊伍能贏比較重要，心裡還是很想要，但還是要努力平衡，不然會太難受」，他也坦言這5個月裡感受到龐大的壓力，「我好像慢慢習慣這樣的壓力，藍隊目前播出的賽事確實比較劣勢，但我們暗潮洶湧，大家可以期待一下藍隊的大反撲」。

紅隊夏浦洋則說一開始因為壓力太大所以也怕輸過，「現在紅隊的組織是很完整的，紅隊做好自己的本分、擅長的事情，最後不管遇到那一隊，就打好比賽，做自己擅長的事情，不會有過多的緊張」，曾在分隊時誓言要建立黃隊王朝的Zing也說：「在運動場上學習到享受比賽，不管怎樣都會全力挑戰王朝地位」。

日前，黃隊林玉書退賽後，引發排擠等風波，是否有影響士氣？郭泓志說：「不會，我們還是很波濤洶湧，我們就是在波浪裡試著學習，把每場比賽最精彩的比賽呈現在螢幕上，讓喜歡運動的朋友知道」，江宏傑也救援：「今天我是主角，多問我一點，我在中間位置耶」。