爭取連任的嘉義市長黃敏惠發布政見及政績，市議員張秀華、鄭光宏力挺。（廖素慧攝）

民進黨市長候選人李俊俋提出生育津貼2萬元、老人補助全口假牙等政見。（廖素慧攝）

全國唯一一場嘉義市長重行選舉，藍綠爭霸戰愈打愈熱，爭取連任的市長黃敏惠今天發布《向市民報告》政見手冊，對民進黨市長候選人李俊俋提出生育津貼2萬元、老人補助全口假牙等政見，黃敏惠陣營強調，嘉義市重視財政紀律，對手開討好式選舉支票，卻隻字不提中央扣錢的法令限制。

黃敏惠細數4年執政成果，讓嘉義市各項民調都名列前茅，從吊車尾變成火車頭，反映出施政讓人民有感。議員張秀華也稱讚黃敏惠執政交出亮麗成績單。

黃敏惠也提出「10大旗艦計畫藍圖」政見，包括串連鄰近縣市產業園區的9條城際交通路網，高鐵到台鐵間輕軌先行，以及3橫3縱新路網，西區大發展計畫有1227公頃土地可開發，她說，「早上外出幹活，晚上回嘉義市好生活。」

黃敏惠強調，嘉義高鐵站是全台唯一沒有軌道連結台鐵的車站，中央獨漏嘉義市，對嘉義市民實在不公平，因而她主張爭取高鐵台鐵間輕軌先行。

黃敏惠還說，「市政是要靠經驗，不能拿來實驗」，她在地深耕蹲點10多年，熱情不變，人民最大，未來要繼續用人民的需求作為施政的考量。

李俊俋提出75歲以上老人補助每人每年1萬元健檢費、65歲以上老人補助全口假牙、提高生育津貼到2萬元等社福政見，並批黃敏惠自誇市府財政佳，為何不做這些補助？

議員鄭光宏指出，黃敏惠市長施政謹守財政紀律，疫情期間工料雙漲，重大建設不斷追加預算，要兼顧財政紀律、推進重大建設，很不容易，對手開上述的討好式社福選舉支票，卻不說明中央的法令限制。

鄭光宏指出，補助65歲以上老人全口假牙，被中央列為社福預警項目，警告地方政府若編列這個非法定社福的預算，會從統籌分配稅款中的一般性補助款，扣掉同等額補助款。