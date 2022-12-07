台灣世界展望會自2000年開始，每年春節前夕都會發起「紅包傳愛」活動。（展望會提供／林良齊台北傳真）

行政院主計總處統計指出，2022年台灣每戶可支配所得的差距倍數擴大至6.15倍，今年1月至10月份消費者物價總指數（CPI）平均較上年同期漲3.04％，國內物價節節高升，通膨的物價成為經濟弱勢家庭的沉重負擔。

台灣世界展望會連續兩年普查全會所服務共約4.5萬名弱勢孩童，約有3.5萬人完成「生活樣態檢視」和「成長環境檢視」兩份清單，用以分析孩子們在家庭功能、健康營養、社區資源、教育發展、安全等五大面向之「兒少五大需求」，3.5萬人中有2813名孩子的家人無法供應生活費，必須自己打工養活自己，甚至有超過300名未滿18歲的孩子是家庭的經濟支柱，更有近5000名孩子面臨多重需求，食衣住行等基本生活開銷都難以支付。

為了節省瓦斯桶的費用，小歐（化名）和家人大多數時間都洗冷水澡，只有在很冷的寒冬，才會用柴火燒水給小孩子們梳洗；家裡也沒有自來水，飲用水和生活所需都汲取自不穩定的山泉水，一旦山泉水斷供，就會無水可用；一家人所居住的老舊木造房，屋頂會漏水，僅能用一般帆布來遮擋，只要外頭下大雨，屋裡也會下小雨，房間及客廳都會潮濕不堪。因此，台灣世界展望會的社工員協助申請環境改善的修繕服務，希望能夠讓房子重回能遮風避雨的溫暖空間。

台灣世界展望會自2000年開始，每年春節前夕都會發起「紅包傳愛」活動，2022年所募得的愛心紅包，共使17萬8669人次受益；但由於天災、疫情、物價通膨等各種侵襲，社會角落還有許多亟待援助的家庭需要你我伸出援手，2023年紅包傳愛活動將以「孩子的未來，交給我來」為主題，為資源缺乏的孩子送出紅包。捐款可洽展望會官網。