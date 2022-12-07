台南市選前爆發的槍擊案，至今尚未破案，被視為重創台南市長黃偉哲選票一大關鍵，更被質疑跟議長選舉有關，黃偉哲今出席中常會後受訪表示，他也比誰都希望破案，也希望在不違反偵查不公開情況下及案件偵辦，專案小組適時跟民眾報告偵辦進度及方向。

黃偉哲今出席民進黨在嘉義市舉辦的行動中常會，會後受訪指出，台南發生的槍擊案，他也比誰都希望早點破案，不管外界質疑警方的破案態度，他覺得這些指控都找不到證據。

他說，因為專案小組是由地檢署、刑事局、台南市警局、南打中心混合編隊，沒有一個人可以把資訊隻手遮天，所以無所謂誰隱藏資訊不願意破案，大家都願意破案。

他強調，也希望在不違反偵查不公開情況下及案件偵辦，專案小組適時跟民眾報告偵辦進度及方向，這是可行的，這也應該是對社會負責的做法。

他認為，至於要把司法案件跟正副議長選舉接軌，或是案件還跟什麼利益有關係，他認為，應該是證據到哪裡就到哪。