台中地檢署查獲1起毒包裹走私集團，劉男向海外賣家網購K他命，以8封平信郵件每包裝100公克毒品，「化整為零」自荷蘭寄進台灣，他找軍中同僚、友人等5人，以每件3000至1萬元高酬勞代收毒包裹，檢警今年10月間陸續拘提劉男等6人，其中有2軍人，7日依違反《毒品危害防制條例》等罪嫌起訴。

關務署台北關松山分關在今年9月6日發現，8封國際平信包裹有疑異，拆包查驗赫然發現夾藏K他命，毛重各約108公克，查獲8包共755公克，其中7封的外觀及書寫都相同，認定同一人所為。經通報，台中地檢署檢察官張富鈞指揮保三總隊第一大隊、台中市大雅警分局及第五警分局偵辦。

劉男在網路購買K他命毒品，要以國際郵包寄送方式走私入台，為避免大量毒品易遭查獲，計畫以「化整為零」寄送，分散風險。

劉男今年6月間拜託車隊車友林男，提供地址收件並代收包裹，每件可獲1萬元酬勞，但提醒勿用自己住址，軍人身分的林男交給許姓女友在新竹住址，還「呷好道相報」推薦軍中同僚何女加入，何也交出許姓友人及屏東老家等2個住址。

事後，林男要求何女不要追問包裹內容，何女則向友人表示，包裹內是成人玩具、情趣用品，收到後勿拆開。

劉男在今年7月間因案到高雄地檢候訊室等號交保，認識在場蘇男，以「同學」攀談拉關係，宣稱有賺錢門路，向蘇宣稱只要交出收件住址、代收包裹，再轉寄到指定地點，每件可拿5000元報酬，蘇允諾、並交出住處地址，又轉告陳姓友人賺外快，陳男怕惹事，竟提供不知情鄰居的2住處地址。

劉男再拉另1名車隊劉姓車友加入，劉姓車友向李姓及黃姓友人佯稱，他白天上班收不到郵件，也交出2人住址。

劉男完成布署後，今年8月間向荷蘭賣家網購K他命毒品，經不知情國際郵務業者將包裹從荷蘭將毒包裹分寄台灣7地，劉一路追蹤派送進度，保持與代收人聯繫。

偵辦人員今年10月6日至18日期間，分赴台中、屏東、高雄等地，搜索、訊問代收人，並在同年10月13日到高雄搜索、拘提劉男，查扣電腦及手機等證物。

劉男辯稱他在網路購買K他命輸入台灣賺取差價，但只運輸3包，其他5包跟他無關。他並否認委託蘇男代收毒品包裹，是幫蘇處理網路境外購買K他命，才請蘇提供代收地址。

檢察官依違反《毒品危害防制條例》起訴劉男等6人，以代收包裹的蘇男、陳男、林男、何女及劉等5人都自白運輸毒品犯罪，因而查獲此案，符合減刑規定，而主嫌劉男為賺取販毒暴利，主導「化整為零」境外郵寄毒包裹入台，惡性不輕，且否認大部分犯行，建請法官從重量刑。

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