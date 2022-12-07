積極落實公平待客，永豐銀行優化各項金融友善服務措施，客服中心設置24小時樂齡服務專線、臨櫃提供聽、語障客戶即時視訊手語翻譯服務，打造無障礙金融環境，並運用科技創新，導入語音質檢技術、建立行為風險管理模型等，強化內控並保障金融消費者權益；同時，為傳遞公平待客及金融友善服務精神及價值觀，行內亦舉辦公平待客徵文活動，鼓勵同仁分享溫暖待客故事，持續形塑公平待客的企業文化。

實踐金融消費者保護，永豐銀行針對理財專員銷售流程的錄音覆聽機制，導入語音質檢技術，確保交易過程合規性及完整性；同時，建立行為風險管理模型，偵測和分析可疑交易態樣以達預防或警示功能，強化內控機制，進一步提升保障客戶權益。

永豐銀行除進行內部教育訓練外，也連續二年舉辦「永豐故事－我的公平待客之道」活動，鼓勵同仁記錄且分享真實故事，例如，協助具語言溝通障礙的外籍移工申辦房貸，讓新住民在異鄉也能感受家的溫暖。

同時，永豐銀行致力於移工金融服務，提供薪轉貸款、跨境匯款及信用卡等，解決移工在台灣的金融需求，將公平待客企業文化實踐於日常。藉由第一線同仁分享公平待客服務案例，鼓勵同仁以客為先，落實公平待客再升級。詳細資訊請連結永豐銀行公平待客暨金融友善服務、普惠金融商品與服務專區網頁。