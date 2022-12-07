一名女網友抱怨，男友近日傳了一個「大奶妹」的影片給她，說是希望她可以擁有這樣的身材，讓她感到很不舒服，雖然男友立刻解釋說，只是希望她能一起健身，但她左思右想仍無法理解與認同男友的行為，引起網友討論，不少人說，妳也回傳帥哥和猛男的照片，說我也希望你有這樣的身材。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，男友最近突然傳了一個身材姣好的女生的IG影片給她，說希望她也可以有這樣的身材，讓她看了很不舒服，雖然男友發現她不開心以後，立刻打電話給她解釋，他傳那個女生的影片，本意只是希望原PO可以跟他一起健身運動，但她想了又想仍舊難以接受。

從截圖畫面中可見，原PO的男友傳了一個皮膚白皙，胸前十分豐滿的美女的影片，下方還解釋說「寶寶我滑到的，但我希望妳有這樣的身材，扣掉arms（手臂）。」

女網友指出，看了男友傳來的影片後，她無法不去比較，也因此開始很沒有安全感，認為自己不夠好，最後更甚至開始埋怨男友，當初為何不去找個身材符合自己理想型的女友就好呢？原PO坦言，她不確定是不是自己反應過度，但她真的很不開心。

貼文引起網友討論，不少人力挺原PO說，男友希望妳可以一起健身運動，大可以直接說就好，傳照片或影片去刺激對方，這樣的行為很不可取。另也有過來人分享，男友都開這個頭了，妳不能輸，回傳一些帥哥的照片說，我也希望你變成這樣，也許對方就能「感同身受」，理解自己的行為究竟有多糟糕。