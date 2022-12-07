新當選的永和區永福里長陳紫渝在臉書分享新北消防形象月曆。（翻攝自李燕臉書）

2023新北消防形象月曆販售目前已熱銷超過1萬本，也吸引許多網紅及知名藝人分享，包括有登山女神之稱的詹喬愉、藝人李燕、Youtuber小施汽車等，連新當選的永和區永福里長陳紫渝也大力宣傳，邀請大家攜手做公益。

新北市消防局推出的2023新北消防形象月曆，自10月26日開賣就引起廣大粉絲搶購，今年特別結合新北市各知名網紅景點，如三芝海上景觀平台、貢寮桃源谷、三重熊猴森樂園、新店碧潭水舞等，帶領大家一同探索眾多爆紅秘境的風貌，更與人氣爆棚的國王籃球隊球員戴維斯與啦啦隊成員謝逸霏、中信特攻籃球隊球員劉韋辰與啦啦隊成員貴貴共同攜手參與公益拍攝活動，結合不同面向合作吸引民眾關注熱度。

消防局表示，新北消防形象月曆為限量販售，售完即不再版印製，與全家便利商店合作販售，售價119元，銷售所得扣除必要成本，剩餘所得將捐贈「新北市好日子愛心大平台」，販售時間截至12月31日24時止。