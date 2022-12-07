《會有那麼一天》封面。（環球音樂提供）

日本國民天王桑田佳祐近日推出《會有那麼一天》精選輯，收錄出道35年來的暢銷金曲，拿下公信榜冠軍專輯以及數位專輯第1名，並以15.4萬銷售佳績寫下今年男歌手首週最高紀錄，不過大家都對於專輯封面女子的真實身分感到相當好奇，他說「其實是經過一些波折，決定用這張照片當封面，還蠻有趣的。」

桑田佳祐日前在個人的電台節目中親自公開了專輯封面的由來。「我們的導演拿了很多張網路照片來問我想是這樣的照片感覺怎麼樣？我指了幾張照片說這些還不錯，然後他就說懂了。 那些照片之中有幾張是外國人搭電車沐浴在夕陽中的感覺，在紅色座位的電車，然後閉著眼睛的照片。不知道是哪裡，就是國外的照片，我說這個不錯，符合專輯名稱『會有那麼一天』的感覺。」

雖然工作人員們後來就照這樣的感覺去拍照，但一直拍不出那種氛圍，「後來寄給我好幾張人物閉著眼睛的照片，我想照片裡那位是住在日本的外國人，那張照片是用手機拍的自拍照，而且其實只是示範的作品，就是範本，沒想到我竟然說這個好，就用這個，也許那位外國女性會嚇一跳，但我就決定用這張當封面了！」令大家覺得十分意外。

桑田佳祐雙CD精選輯《會有那麼一天》共收錄35首歌曲，台壓盤已全面發行。