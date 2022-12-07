據了解，以陳男為首的３人詐騙車手集團，雇用２名失聯移工，員工福利很好，陳男在同棟大樓內承租另一套房供移工使用。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

警方在藏匿的大樓內順利逮捕以陳男為首車手集團，並查扣多支手機及提款卡等證物。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化溪湖警分局破獲詐騙車手集團，專門招攬外籍移工當車手，循線找到集團據點，５日趁著提款車手下樓取熊貓餐點之際，大批警力上前圍捕，在藏匿的大樓內，順利逮捕以陳男為首車手集團，並查扣多支手機及提款卡等證物，訊後將陳嫌等5人，依詐欺、《洗錢防制法》及毒品等罪嫌移送偵辦。

據了解，以陳男為首的３人詐騙車手集團，雇用２名失聯移工，員工福利很好，陳男在同棟大樓內承租另一套房供移工使用，當天溪湖警在附近巡邏，沒想到剛好碰到下樓取餐的黎姓移工，隨即上前盤查，一舉破獲該詐騙車手集團。

溪湖警分局表示，該黎姓失聯移工就是分局鎖定的移工，當天他點了溪湖在地小吃米糕，因而栽在警方手裡，隨即持拘票前往該大樓4樓套房內執行查緝，當場查獲詐欺集團車手頭陳男及集團成員胡、楊及失聯移工阮等4人，藏匿於該套房廁所內，現場查扣多支手機、警示帳戶提款卡、筆電及空氣手槍1支等贓證物。

副分局長陳鶴堯表示，經調閱相關監視器掌握涉案車輛後，5日上午10點發現提款車手出現在溪湖某大樓前提取熊貓餐點，立即上前查緝該名越南籍車手，並於該大樓4樓執行查緝，當場查獲陳姓男子為首的詐騙車手集團。

陳鶴堯說，陳男專門招攬外籍移工充當車手，駕駛高級轎車載運外籍移工，前往ATM提領詐騙款項，以逃避警方查緝，製造斷點，全案警詢後，依詐欺、《洗錢防制法》及毒品等罪嫌移送偵辦。