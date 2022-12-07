不少外國觀光客來台會體驗夜市文化，一名網友表示，最近和日本朋友聊天，對方說之前來台灣觀光夜市，覺得環境有點髒，讓他啞口無言、無法反駁，將其PO上網多數人一致認同「不是有點，是非常髒」。

原PO昨（6）日於PTT八卦版指出，最近跟日本朋友聊天，提到台灣和日本觀光逆差問題，對方很不客氣地說，「之前去過台灣，覺得觀光夜市有點髒」，他坦言聽了很生氣，「請問我該如何反駁贏他？」

貼文曝光，多數網友皆認為日本說「有點髒」太含蓄，一致認同台灣很多商家、攤販的衛生環境需要加強，「不是有點，是非常髒」、「何止是有點髒…」、「這有啥好反駁的，事實啊」、「真髒、貴、不衛生」、「上一秒手摸鈔票，下秒按在你的豆乾上」、「我都覺得髒了，何況日本人？」、「自信點，把有點去掉」。

少數網友則表示，「直接嗆他，嫌髒不會去店面吃嗎」、「越髒越好吃，台灣味日本懂啥」、「這不是髒，這叫歷史的痕跡」、「不髒的不好吃，謝謝指教」、「東京車站周遭也很髒亂」、「當我沒去過日本嗎？更髒」。