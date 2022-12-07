警方查扣6支手機、2個隨身碟、電腦主機、掃描器、彩色印表機、人頭門號申辦書、身分證件多張等贓證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

花蓮1間通訊行老闆，涉嫌利用大量人頭持偽、變造他家電信公司電信帳單，申辦攜碼免預繳搭配高價手機電信方案，拿到高價手機後就不付電信費用，還將手機拿去變賣獲利。刑事警察局電信偵查大隊接獲2家知名電信公司報案後開始調查，發現有百位民眾涉案，並於花蓮縣花蓮市查獲周姓主嫌到案，依法送辦。

刑事警察局電信偵查大隊於去年11月間，接獲國內2家知名電信公司報案指稱，疑似有不法集團於花蓮地區利用大量人頭持偽、變造他家電信公司電信帳單，申辦攜碼免預繳搭配高價手機電信方案，取得高價手機後不繳電信費用。2家電信公司損失合計高達新臺幣544萬餘元。

經專案小組深入調查分析後，發現一名51歲的周姓男子涉案，他在花蓮經營通訊行，打出只要辦門號就能換現金或是領免費手機，要民眾繳出身分證件，他再以假電信帳單向2家電信公司申辦攜碼搭配手機免預繳的月租費1399元以上高資費電信方案，或是到附近直營門市辦理。等到手機、門號電話卡到手後，周再變賣得利，不法利益粗估新臺幣500萬元以上。

警方於今年4月30日起陸續通知涉案109名人頭犯嫌到案說明，並於今年7月28日、8月30日陸續發動2波搜索，在花蓮縣花蓮市查獲集團周姓主嫌到案，並查扣6支手機、2個隨身碟、電腦主機、掃描器、彩色印表機、人頭門號申辦書、身分證件多張等贓證物，警訊後依刑法詐欺、偽造文書等罪嫌移送花蓮檢察署偵辦。