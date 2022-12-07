財政部長蘇建榮今日證實，大宗物資減免稅優惠措施會延長3個月，估計稅損將達到97億元。

蘇建榮到立法院財委會進行專案報告並備詢，立委林德福問及，蔡英文總統邀集行政院院長蘇貞昌、副院長沈榮津及相關部會首長就整體經濟情勢與政府各項因應方案討論。

蘇建榮表示，對，大宗物資與油氣類減免關稅、貨物稅與營業稅會延3個月。大宗物資與油氣類減免稅，主要是降低進口成本，比較不影響到出口的表現，出口主要還是受到國際經濟因素影響。

而大宗物資減免稅優惠延長3個月，稅損大約是97億元。

目前大宗物資減免稅優惠措施包含黃豆、小麥、玉米免營業稅；汽油貨物稅每公升減少2元、柴油每公升減少1.5元、卜特蘭一型水泥減半，每公噸減少160元。

關稅的部分牛肉、奶粉、奶油、小麥皆有減徵，牛肉減半每公斤減5元；奶油減半，5％降為2.5％、無水奶油8％降到4％、小麥則是6.5％降至免稅。