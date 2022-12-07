年末將至，全台百貨周年慶輪番登場，餐飲品牌皆積極佈署優惠搶節慶商機，全台最大東方美食連鎖餐飲集團—瓦城泰統(2729)延續第三季強勁成長動能，受惠周年慶火熱商機及顧客持續回流穩健推升業績，進而帶動11月營收達3.78億元、年增5.00％，11月初剛開展的尾牙春酒專案亦獲熱烈迴響，暢旺前景有望一路延續至明年春節。

瓦城泰統集團自9月底推出周年慶促銷活動以來，消費滿額贈券的超值優惠廣受消費者好評，隨近日各大百貨屢創佳績，門店遍布百貨的瓦城集團也因此受惠，旗下各品牌來客數顯著提升，業績進而穩健成長。

除此之外，為把握年末聚餐商機，瓦城於11月初集結旗下品牌推出「尾牙春酒 歡樂饗宴」專案，根據各品牌屬性規劃不同規模的多人優惠套餐，同時祭出抽獎活動，每月抽出一位消費者贈「五萬元旅遊金」，直至2023年2月底將共抽出四名幸運得主，3月再加碼抽出「十萬元旅遊金」得獎者一名。藉由優惠套餐搭配高額獎金，成功引起各品牌的熱烈訂席諮詢，其中「瓦城」更成為年末聚餐首選，訂席量較去年大幅提升達四成。

隨農曆春節即將來臨，瓦城集團外帶年菜預購於12／1正式啟動，除既有經典品項之外，更加入多道年節限定料理與全新菜色，同時也將包材升級為可重複利用之容器，藉由取餐至用餐體驗的完整優化，預購活動可望創造佳績，為營運增添助力。針對數位服務，瓦城也積極升級，提供更好的消費者體驗，集團自行研發「wa10」APP於近日上線試營運，首推「現在有位」功能，加速媒合顧客至鄰近門店用餐，滿足顧客快速訂位需求。

除營運穩健成長，瓦城泰統集團近日再度榮獲獎項肯定，於12／1獲得《2022 Uber Eats 商家合作夥伴獎》中的卓越貢獻獎。瓦城集團與Uber Eats合作近六年，旗下「瓦城」與「1010湘」二大餐飲品牌在疫情期間著力兩大重點，包含依照不同商圈、族群及餐飲需求，發揮集團的創新研發能力，陸續推出全新口味的個人獨享餐盒，滿足分眾化餐飲選擇，還有透過平台數據即時調整以提升餐點滿意度並接觸更多新顧客，進而獲得評審支持與大眾喜愛，更顯現集團線上線下雙管道營運得當，未來成長可期。