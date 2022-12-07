外號「阿特拉斯雄獅」的摩洛哥，世界盃16強戰靠著PK賽擊退強悍的西班牙大軍，成為本屆世界盃唯一一支打進8強的非洲隊伍，賽後摩洛哥球員瘋狂慶祝，但也不忘將這一場巨大的勝利，獻給目前仍臥病在床的諾里（Abdelhak Nouri）。

現年25歲的諾里出生在荷蘭，擁有北非摩洛哥血統的他，從小隨著「橘子軍團」征戰U層級的賽事。諾里邁入職業生涯後效力荷甲球隊阿賈克斯，2017年在一場對陣德甲隊伍文達不來梅的友誼賽上，諾里不幸遭遇了心臟驟停，倒臥在最喜愛的賽場上。

丹麥球星艾瑞克森（Christian Eriksen）歷經5分鐘的昏迷，最終從鬼門關前走了一回，甚至持續在球場上奮戰，諾里在經過緊急治療後，雖然也恢復了心跳，但後來卻因永久性的腦部損傷成為了植物人。今年2月諾里一家因當時俱樂部的處置不當，獲得阿賈克斯785萬歐元賠償。

雖然並沒有任何效力摩洛哥國家隊的紀錄，不過完成隊史首次闖進8強的壯舉後，諾里在阿賈克斯的戰友齊亞赫（Hakim Ziyech），率領隊友高舉著諾里的34號球衣，共同表達對於他的支持，上演了相當感人的一幕。而目前效力曼聯的范登貝克（Donny van de Beek）之所以選擇34號作為背號，也是因為諾里的緣故，足見諾里的好人緣。