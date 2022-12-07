2人為了移機車，使出全力。（益節粉專提供）

自稱「台灣孔劉」的梁赫群，常在社群上模仿韓星孔劉的照片，不止自拍模仿，還把許多演藝圈的女性好友們拖下水共組CP，拍攝搞笑版對照圖，連柯佳嬿、梁文音也被找來配合演出，每次發文都引起網友熱烈迴響；近日，他找好友「客家一哥」小鐘PK下盤，看看年過半百的2人，誰才是老當益壯。

梁赫群、小鐘挑戰三項最熱門的台灣全民運動，並邀請旅遊主持天后Janet擔任大會司儀；2人第一個比賽項目，顛覆大家的想像，是台灣街頭獨有的全民運動──深蹲移機車，看誰能先把機車從停車格中牽出來，引發台灣機車族群的共鳴。

哨音一吹，2人就奮力將機車向後牽出，梁赫群拉到手冒青筋但下盤穩定，小鐘雖然微微顫抖顯得吃力，但也不甘示弱，2人賽後受訪，表示平常都有運動的習慣，比賽前也很有默契的偷練，特別是透過深蹲來加強下半身的肌力。醫師建議運動前要確實做好暖身動作，像是跳躍、跨步、站立前彎、深蹲等，幫助伸展肌肉、活躍環節，讓行動更穩健。