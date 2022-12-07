桃園市大園區一名96歲曾姓老翁，昨下午獨自外出散步，直到晚上都遲遲未返家，家屬心急如焚向警方報案，所幸在警方積極擴大搜尋之下，順利在距離老翁住家約3公里外的地點找到人，幫助他平安返家。

大園警分局表示，曾翁的孫子昨晚9時許至大園派出所報案，稱爺爺下午外出散步後就一直沒有回家，家人們在附近搜尋，卻都找不到人，由於入夜後氣溫驟降，擔心患有失智症的爺爺在外發生危險，故請警方幫忙協尋。

值班員警獲報後，立即通知線上巡邏警網至曾翁住家周邊搜索，並依家屬提供的特徵，詢問附近民眾是否有看見其身影，卻仍舊沒有曾翁消息，隨即擴大搜尋範圍，總算在華興路二段詢問民眾時，得知有名老翁在路上徘徊許久疑似迷路。

經警方到場關心後，確認該名老翁就是被通報走失的曾翁，隨即將其帶回派出所並通知家屬前來接人，家屬見到曾翁平安無事，終於鬆了一口氣，並感謝警方積極協尋，才能在短時間內找到人。