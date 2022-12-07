中國網消息，大陸國務院聯防聯控機制7日下午召開新聞發布會，大陸衛生健康委、疾控局相關負責人和有關專家出席，介紹進一步優化落實疫情防控措施有關情況，大陸衛生健康委副主任李斌指出，進一步優化措施是為了最大程度保障人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。《十條措施》是針對《第九版防控方案》、《二十條》部分措施分兩類：一類是聚焦優化，另一類是強調精準，針對群眾反映強烈的執行不到位、不準確等問題予以糾正，強調更加科學精準。

李斌稱，疫情防控近三年來，中共中央、國務院始終把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，因時因勢優化完善防控措施，先後印發九版防控方案和診療方案，出台二十條優化措施，以防控戰略的穩定性、防控措施的靈活性，有效應對了疫情形勢的不穩定性。

隨著大規模疫苗接種和新冠病毒變異，病毒傳播力增強，但致病力減弱，給人群帶來的整體健康風險趨於緩和，中國疫情防控正面臨著新形勢新任務。

此前公佈的二十條優化措施，是在科學評估第九版防控方案和大陸國慶假期方案等實施效果的基礎上提出的。實施後，密切跟蹤各地實施效果，結合近期各地疫情應對過程中積累的經驗和面臨的突出問題，提出了十條針對性的優化措施。

新制定的十條優化措施，對群眾關心的核酸檢測、陽性感染者、密切接觸者管理，高風險區劃定封控，老年人疫苗接種和群眾就醫用藥保障，以及學校疫情防控和涉疫安全保障等防控工作進行了進一步優化。

概括來說，《十條措施》可以大致分成兩類：一類是聚焦優化，主要是基於病毒特點和疫情形勢，結合近期各地疫情應對實踐經驗，對《第九版防控方案》、《二十條》部分措施的進一步優化。另一類是強調精准，針對當前防控中面臨的突出問題，特別是群眾反映強烈的對《第九版》、《二十條》執行不到位、不準確等問題予以糾正，強調更加科學精准。各地要一攬子、一體化統籌推進實施，優化調整的措施按照新要求執行，未調整的措施按照原方案執行，確保各項措施落實、落地、落到位。

總的來看，進一步優化措施是為了最大程度保障人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。將繼續邊防控、邊研究、邊總結、邊調整，走小步、不停步，不斷優化完善防控措施。