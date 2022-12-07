氣立(4555)11月營收為1.34億元，年減15.02％。氣立表示，目前整體消費性電子市場相對放緩，營收也進入淡季效應，但在大陸5G與工業物聯網、雲端伺服器需求建置，有望帶動氣立後續營運回穩。累計前11月營收16.75億元，年減11.4％。

國際金融服務公司瑞銀全球財富管理（UBS）指出，由於大陸境內疫情再起、消費力下降，連帶抵銷其經濟成長動能；因此，大陸政府持續推動多項的財政及建設方案，並主要著重於5G建置、人工智慧、互聯網等數位發展。

從11月舉辦的「2022世界數字經濟大會暨第十二屆智慧城市與智能經濟博覽會」中，寧夏樞紐建設的總體思路再次受到確認，包括建設「東數西算」示範基地、信息技術應用創新基地、國家級數據供應鏈培育基地、構建算力基礎提升、信息網絡聯通、數據流通融合、網絡安全防護、數位產業壯大等都是具體且將執行的政策，有助雲端伺服器與5G基站的硬體需求。

此外，根據統計，大陸的雲端計算產業近年來年增速超過30％，是全球增速最快的市場之一。截至2022年11月，大陸的5G基站數量超過222萬個，佔全球60％以上，另外，有超過4000個5G+工業互聯網在建項目；隨著日前中國商飛獲得全國第一張企業5G專網的頻率許可，未來在相關建設上的動能勢必持續攀升。

氣立表示，氣動元件是各種自動化設備中不可或缺的角色，隨著數位項目建置的需求增加，建置的硬體亦需要自動化設備製造，另外，在整個5G互聯網環境建置好後，隨之而來的換/改機潮，將推升氣動元件下一波的營運動能。