中國大陸國家衛生健康委員會（NHC）七日宣布，當地無症狀新冠病患以及輕症者可居家隔離。路透社表示，此番官方言論是新冠病毒爆發後，迄今最明顯的一道暗示，也是北京政府正讓民眾做好與新冠病毒共存的前奏曲。

NHC指出，大多數確診者若沒有出現症狀或輕症者，也不需特別治療。在家隔離的無症狀或輕症患者，會加強健康監控，一旦發現病情加重時，可隨時轉至特定醫院醫治。

路透社報導，從新冠疫情開始將近三年以來，中國一直將此病毒當作跟淋巴腺鼠疫以及霍亂同等級的危險傳染病。不過，從上周開始情勢急轉直下，政府高層認為新冠病毒感染威力減弱，甚至一些大陸專家還認為，季節性流感現在反而還比較危險。

國家衛健委表示，抗疫的隔離規定，是根據新冠病毒突變的特徵而調整。路透社指出，中國大陸染疫的民眾可以居家隔離，代表著長久以來的抗疫政策也發生巨大改變。

以今年初來說，即使社區內只發現一位染疫者，整個都要被封鎖，有時還長達好幾周之久。不過就在上個月，中國大陸就出台一項新的且較不嚴的檢疫要求，就是只要封鎖有直接受影響的建築物即可。

NHC表示，高風險區應按建築物、單位、樓層以及家戶精準界定，不得任意擴大到整個居住小區以及社區。同時，也呼籲各地方應堅決地改正，過簡以及一刀切，還有不得加諸額外的抗疫舉措。同時，也要杜絕與克服形式主義以及官僚氣息。

在十一月十一日公布了二十項新冠疫情防控優化政策後，國家衛健委在七日又列出十項新準則，另外，這次沒有提及大陸慣用的零容忍政策，只表示在實施最新抗疫措施時，得遵守最新版本的規範。