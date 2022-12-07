第一金投顧今舉行「2023年投資論壇」，第一金投顧董事長陳奕光表示，明年的投資重點就從今年跌最深的開始布局，股市包括俄羅斯股市、美國費城半導體，美國納斯達克及台股櫃買等；債券則已經有專業投資人開始「養券」；原物料則是布局今年跌深的咖啡豆、棉花、銅、鋁等。

展望2023年台股，陳奕光認為，台股明年的震盪區間在4000點左右，若以今年封關15000點為假設，也就是上、下各2000點，約在13000~17000點。台股過去30年沒有連續2年都是下跌的，同時外資在連3年賣超後，明年有機會轉賣為買，也因此，台股明年反彈行情可期。可留意四大族群：一、價值型股票，例如，貨櫃及金融股因本益比低且殖利率高；二、景氣循環股：原物料、面板；三、創新者如電動車；四、戰略物質如半導體。

陳奕光分析，今年全球股市的市值蒸發達20兆美元，而加密貨幣市值蒸發亦達1.3兆美元，合計21.3兆美元，相當美國的GDP總額；至於債市今年也不好，全球債市的市值蒸發8.5兆美元，約當12個台灣的GDP，預估債市將會是率先落底的產品。債券債格會在2022年底至2023年初完成築底，很多專業投資人已經展開了「養券布局」的動作。而在原物料方面，今年漲最多的天然氣和CRB指數等，明年可能呈漲多修正，而今年跌最深的咖啡豆、棉花等明年蓄勢反彈。

陳奕光研判目前到農曆年的走勢，美國聯準會12月開會前，台股可能陷入整理，12月中旬開始，因多數外資開始休假，台股轉由內資控盤，中小型股表現機會大。

在利率方面，陳奕光分析，今年G10國家加計新興市場國家央行合計升息了286碼，創歷史新高，也相當於7156個基本點，由於美國的QE和QT造成全球資金急漲急跌，也形成經濟的泡沫和衰退。展望明年市場利率會維持一個高峰，但不致於再出現像今年一樣的急漲。