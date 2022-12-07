衛生福利部國民健康署舉辦「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」評選，嘉義市政府消防局、社會處及智慧科技處3項提案榮獲肯定，市長黃敏惠感謝市民與市府團隊共同促進公私部門合作，以及產官學研各界的協力，讓嘉義市不斷大步向前，連年締造佳績。

黃敏惠表示，嘉義市放眼全齡，將設計思維導入市政，秉持環境永續理念，規劃各項促進健康城市與高齡友善之行動方案與創新作為，打造嘉義市成為兼具包容、安全、韌性及永續特質的城市。

黃敏惠指出，嘉義市將創造勇壯世代風潮，透過在社區據點增設運動設備及專業指導，並打造飲食與交通友善空間，建構全方位健康環境；同時規劃多元活動，引導高齡長者自我挑戰，接軌社會潮流；此外，市府十分重視高齡長者寶貴的經驗與智慧，將藉由職務再設計，促進青銀交流，讓長者經驗傳承、在地安老。

市府衛生局表示，今年全國累計投稿361件作品，獲獎43件，全國獲獎率11.9％，是歷來最競爭的一年。嘉義市共投稿17件，歷經3階段評選，消防局「搶救進化I＋E 幸福全「嘉」守護您」、社會處「友善在嘉‧愛我＋1」市民參與友善城市設計行動、智慧科技處「終身學習三部曲-創齡科技玩樂嘉!」提案脫穎而出。

3案分別榮獲「健康城市韌性與創新獎」、「高齡友善城市無礙獎」及「高齡友善城市創新獎」肯定，市府團隊12月5日到衛福部接受頒獎表揚。