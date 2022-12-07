新北市蘆洲警方有員警今(7)日凌晨在環堤大道騎車巡邏，在路上發有名40歲的洪姓男子騎著機車行經可疑，欲上前盤查時對方竟加速逃跑，結果雙方就一前一後追進台北市，最後洪男在距離約10公里遠的大同區被逮到，身上也被搜出毒品安非他命及吸食器，全案警詢後依違反毒品罪移送新北地檢署偵辦。

這起警匪追逐發生在今天凌晨凌晨3時10分許，有2名員警當時結伴騎車沿環堤大道往三重方向行駛時，見洪男騎車行跡可疑，因此向前欲攔查時，洪男見狀直接加速逃跑，員警也立刻急起直追。

雙方從新北上台北橋後一路追到台北，警方追逐約10公里後終於在大同區延平北路2段一處巷子成功攔截，順利制伏洪男，並查獲毒品安非他命0.33公克及吸食器1組，而逃跑過程中洪男右腳有出現擦挫傷，通報救護人員包紮後無大礙。

據了解，洪男有毒品前科，同時也是轄區的毒品列管人口，全案警詢後依違反毒品罪移送新北地檢署偵辦。

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