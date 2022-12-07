由左至右分別為新光醫院院長侯勝茂、新光醫院生殖醫學中心主任李毅評、創源生技執行長蔡政憲、新光醫院副院長洪子仁。（新光醫院提供／林周義台北傳真）

根據調查，台灣不孕夫妻從備孕到成功懷孕，平均得耗時6.1年，光是診斷不孕症就要花上2.9年，遠超過世界衛生組織（WHO）定義的1年不孕標準。32歲的王小姐，備孕4年仍無法順利得子，歷經2次自然流產、1次唐氏症確診後引產，趁著政府補助試管嬰兒而來到新光醫院，終於成功生下健康寶寶。

國健署去年7月擴大試管嬰兒補助至未滿45歲的不孕夫婦，一般戶首次申請最高可補助10萬元。新光醫院至今已進行超過700台取卵手術，透過第3代試管「胚胎著床前染色體篩檢(PGT-A)」獲得胚胎，搭配子宮鏡檢查與超音波追蹤，植入後懷孕率高達93％，可縮短不孕症患者的平均療程成功時間，助國人盡早完成生育計畫。

新光醫院生殖醫學中心主任李毅評表示，由於人工生殖成功懷孕的媽媽普遍高齡，除會增加胎兒染色體異常風險，高齡產婦本身發生子癇前症的風險也大幅提升。據統計，台灣產婦死因之首正是子癇前症，患有子癇前症的母親約有3分之1會生下早產兒，加上試管多胞胎的比例偏高，多胞胎也是早產的原因之一。

因此，針對高齡及各類高危險妊娠產婦，新光醫院特別成立「高危險妊娠中心」，專責處理妊娠高血壓、多胞胎生產、產後大出血等危急狀況，並從胚胎階段就開始做好各種染色體檢測追蹤，包含子癇前症篩檢、非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT），以及羊水核型分析和羊水晶片分析，提供夫妻完善的照顧。

年僅32歲的王小姐，努力備孕4年仍無法順利得子，曾歷經2次自然流產，以及1次唐氏症確診後引產，她家族中未有遺傳疾病史，但與其他親戚都發生過因染色體變異產生的胎兒疾病懷孕經驗，於是趁著試管補助來到李毅評門診，進行PGT-A篩選胚胎。

報告發現，王小姐確實有胚胎在21號染色體出現高比例的數目異常，因此李毅評選擇唯一的一顆整倍體胚胎做植入，在配合創源染色體檢測追蹤下，終於成功生下健康寶寶。李毅評說，習慣性流產、因染色體異常而引產，都會造成孕婦極大的身、心理壓力，如能於前端針對胚胎進行染色體檢查，排除異常的胚胎，植入最健康的胚胎，就能大幅降低流產與引產的機會。

37歲的早療師楊小，在2年前即將邁入高齡時想生2寶，卻反覆出現內膜瘜肉，嘗試多次試管皆失敗，直到進行PGT-A篩檢，以1顆20％低度鑲嵌胚胎植入才成功，平安生下健康寶寶。身為早療師，她看過許多罕病案例，特別是面對發展遲緩的病童，艱難的生活照顧，讓她深刻體會胎兒染色體與基因篩檢的重要性。

現代人晚婚晚生比例高，相對在許多疾病上的風險都偏高，新光醫院與創源生技，共同為胎兒從備孕、試管、產檢到新生兒階段，打造完善的醫療輔助與檢測追蹤綜合分析，幫助懷孕夫妻完整的了解孕產期風險，李毅評也提醒民眾，高危險族群需要同時留意隱性遺傳疾病帶因篩檢，盡早揪出如脊髓肌肉萎縮症、X染色體脆折症、遺傳性聽損等疾病風險，才能確保得來不易的寶寶健康發展。