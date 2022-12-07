根據國健署統計，65歲以上民眾，每7人就有1人有骨質疏鬆問題，女性比例更高於男性。三峽恩主公醫院為了促進骨鬆衛教，12月14日早上10時至下午4時，將在門診醫療大樓進行「保骨大作戰」免費檢測活動，針對肌少症檢測、足跟骨密度、骨折風險免費檢測，並舉辦系列健康講座，邀請骨科、復健科、家醫科、中醫部及營養師教導民眾對抗疾病。

恩主公醫院指出，骨鬆最令人擔憂的是會增加骨折風險，有時病人輕微跌倒，導致就會導致嚴重骨折與併發症，影響病人的生理機能與生活品質，增加死亡風險。

恩主公醫院家庭醫學科主任醫師、骨質疏鬆症學會理事黃駿豐表示，人體骨骼骨質密度約30歲達到最高峰，後續逐漸流失，女性在停經後，因為賀爾蒙減少，導致流失速度加速，骨質流失後，骨骼會有許多孔隙，變得脆弱易斷。

黃駿豐說，骨鬆骨折位置好發在脊椎、髖部、手腕及肱骨，有統計顯示，髖部若骨折一年內死亡率可高達20％；外科部主任醫師吳長晉說，恩主公醫院骨科推展的骨折聯合照護模式，可將髖部骨折死亡率降至2.8％，早期篩檢骨質疏鬆、早期介入才是預防骨折的根本。

吳長晉說，許多長者多在意外跌倒時骨折，就醫後才發現有骨鬆問題，若沒有持續藥物治療、改善生活習慣，很高機率會再次骨折，這也顯示骨質疏鬆預防、治療與長期追蹤的重要性，他呼籲，民眾應養成運動習慣，適時補充鈣質、維生素D及蛋白質，關注長者是否有「駝背、變矮、莫名下背痛」三大徵兆，停經後婦女可進行第一次骨密度標準，男性70歲左右進行檢測。