摩洛哥球迷擠爆卡達街頭慶祝。（美聯社）

荷蘭阿姆斯特丹鎮暴警察列隊看管摩洛哥球迷。（美聯社）

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Young Moroccan fans have started rioting in central Brussels after Morocco defeated Spain and advanced to the next round of the World Cup. pic.twitter.com/OAAPq5SSyE — Visegrád 24 (@visegrad24) December 6, 2022

本屆世足賽有4隊亞洲與非洲球隊晉級淘汰賽，亞洲3雄全數止步16強，唯獨北非的摩洛哥驚奇扳倒西班牙，奮勇闖進8強。各地的摩洛哥球迷再度陷入瘋狂，前次他們在小組賽戰勝比利時，摩洛哥球迷興奮地在比利時首都布魯塞爾市區「打砸燒」，這次更是蔓延到歐洲各大城市，除了布魯塞爾再次被鬧，還有西班牙城市格拉納達、義大利米蘭、英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹都可見到他們「慶祝」的身影。

英媒《衛報》報導，摩洛哥對西班牙的賽事開踢前，數百名沒有買到門票的摩洛哥球迷聚集在卡達體育館外，試圖強行闖入而與鎮暴警察爆發衝突，還有部分合法買票的摩洛哥球迷被捲入混戰。小組賽最後一戰對加拿大，場外也有試圖無票闖關的摩洛哥球迷發生推擠。

摩洛哥雖是非洲球隊，人口組成是伊斯蘭信仰的阿拉伯國家，因此他們對於首度在中東國家（卡達）舉辦的世足賽格外熱情。沙烏地阿拉伯小組賽首戰擊敗阿根廷的時候，同屬阿拉伯人的摩洛哥球迷也相當振奮。摩洛哥並不富裕，但本屆是海外購票數量前10名的國家。

1998年之後摩洛哥連續缺席4屆會內賽，上屆只吞2敗1和，本屆摩洛哥不僅以小組第1晉級，還擊敗昔日政治上的敵人與宗主國西班牙，他們將於8強戰對決葡萄牙。