日本規模最大的經紀公司傑尼斯，多年以來培養出SMAP、ARASHI等奇蹟男團，然而這些年不斷有藝人出走，加上今年11月瀧澤秀明卸任副社長職務，面臨創社以來的最大危機。其中有一位前傑尼斯成員「櫻木優美葉」轉行後財運亨通，雖然職業選的是牛郎，但憑藉帥氣外貌及訓練有素的話術，培養不少顧客，年僅22歲單月就創下1200萬日幣的業績(約267萬台幣)。

根據《女性自身》報導，櫻木優美葉2016年加入小傑尼斯後，曾在傑尼斯棒球賽以及男團「Kis-My-Ft2」的演唱會伴舞，但僅待了一年就因發展不如預期離開，改當起地下偶像，之後為了大學考試，更是暫時離開演藝圈，結果考試也遭逢失敗，於是「懷著一定會在異世界取得成功」的信念，改做起了牛郎。

櫻木優美葉透露，當牛郎得認真經營社群，他自曝剛入行時曾觸怒客人，導致社群被大批網友灌爆，甚至有人罵「只有臉行，把女人當錢看」，所幸他把失敗經驗化為成長動力：「怎麼樣讓自己在女孩子的日常中，一開始不是那麼關心你，到後面變成她生活的主軸，所以你要常更新社群，讓她們主動會想找到你」。

櫻木優美葉日前受訪更說，他如今在新宿歌舞伎町，帝王牛郎ROLAND經營的「THE CHIC」工作，最多一個月能賺1200萬日幣（約台幣267萬元）的收入。被問及離開小傑尼斯的成員近況？櫻木優美葉表示，大多數人當起了地下偶像，或者舞台劇演員和模特兒，還有人當起了Youtuber，多數人的退社後的職業仍和演藝圈有一定關連。