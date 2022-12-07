竹東地區農會舉辦番薯季，與在地商家合作設計番薯創意料理。（邱立雅攝）

早年竹東大圳還未修建時，以種植番薯跟花生為主，因有薯山之稱，悠久的栽種技術傳承至今，讓番薯仍是竹東受歡迎的農作物，主要栽種為台農57號。竹東區農會為推廣在地番薯，年年舉辦番薯季，今年將在10日和11日周末兩天，在上員車站附近鄰田舉辦，沿襲傳統邀請千人來焢窯，還跟6間在地商家合作，推出系列番薯創意料理。

竹東地區農會為了活化休耕稻田、農產品多樣化，鼓勵種植經濟價值高的台農57號番薯，目前竹東地區番薯種植面積超過50公頃以上，每公頃有1萬2000公斤產量，總產值預計達到千萬以上。除舉辦番薯評鑑會之外，為讓大眾熟悉番薯產業，竹東地區農會於10、11兩日舉辦番薯季，規畫一系列農村體驗，推廣食農教育。

此次番薯季仍延續千人焢窯傳統，只要報名參加，就能在田園間享受最道地的客家美食料理，體驗古早味的農村樂趣。由於現場也種植了番薯，活動推出開心農場挖蕃薯採收樂，只要繳交300元，就能親自下田去，把新鮮番薯裝好裝滿。

除了多樣的農村體驗活動，還加入泰雅文化體驗，了解泰雅狩獵生活，現場還有農夫市集選購在地農特產品。今年更別出心裁，與6間竹東在地店家合作，推出一系列以蕃薯為主的創意料理，等待遊客品味。