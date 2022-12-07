珉豪是「SHINee」中最後一位展開Solo活動的成員。（愛貝克思提供）

韓國男團「SHINee」成員珉豪出道14年來首度發行個人專輯《CHASE》。2008年出道的他，曾於2019年及2021年發表過個人單曲〈角落 (I'm Home)〉、〈Heartbreak〉，如今終於帶著首張專輯以Solo歌手之姿登場，是隊內最後一位展開Solo活動的成員，專輯發行後攻佔39國iTunes專輯排行榜冠軍，而他也將在本月7日與8日的粉絲見面會「2022 BEST CHOI's MINHO - LUCKY CHOI's」上首度表演新歌，成員溫流與KEY分別擔任2天活動的特別主持，以行動支持珉豪的Solo歌手活動。

珉豪自言為了延續整體性，實體專輯的設計結構與之前成員發行的專輯相同，專輯取名上繼泰民《ACE》、鐘鉉《BASE》、KEY《FACE》、溫流《VOICE》後，珉豪的《CHASE》也承接成員首張個人專輯名尾音相同的意義，珉豪表示「出道時曾有過Solo夢，如今以出道14年後的首張Solo專輯，為SHINee的Solo世界觀完成最後一塊拼圖，夢想得以實現覺得很欣慰，也非常感謝成員，這個世界觀的意義對我而言很重要」。專輯以他平時想挑戰的嘻哈和R＆B爲基礎，有著豐富多彩的風格，在SHINee之下，集中展現自己所嚮往的音樂表現與色彩，講述自己故事的作品，可用「珉豪的感性集錦」一句話概括。

主打歌〈放開我 (Chase)〉以嘻哈R＆B為基底，歌詞描述在夢中望著對方逐漸遠去的背影追逐，最終仍未能觸及而甦醒的空虛感，珉豪補充「這首歌是從美國空運來的Demo再加上GEMINI製作的副歌而成，得來很不容易的歌曲」。MV則拋開表演全以劇情展現，不僅強調故事情節更展現珉豪作為演員的演技成果。

編舞有別於SHINee的強烈舞蹈，以孤獨、淒涼為主題，重點在以簡單直接的手勢，配合歌詞營造出氛圍。珉豪在記者會上提及新歌的編舞影片只傳給銀赫與允浩，有別於銀赫的簡潔好評，允浩傳來十多段長文訊息，且因當時沒能及時回覆，允浩直接在半夜1點多的時間來電，令他感受到2人的溫度差。而擔任記者會主持的銀赫在旁聽完直言「這哥真是令人疲憊」，引發笑聲。

作為隊內最後Solo的成員，看著前面成員們的好成績備感負擔，但也從成員們的應援獲得力量，珉豪表示「泰民等不及直接向公司人員要了音源聆聽並給予稱讚，溫流哥買了禮物親自送到MV拍攝現場為我加油，KEY很常來練習室看我；比起設立目標，我希望能聽到『原來珉豪想說這樣的故事，能夠好好地消化這樣風格的舞台啊』」。