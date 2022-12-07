新黨游智斌爆料國安局長陳明通過去指導的論文，有「一魚九吃」的「論文九胞胎」，九名學生的論文都用同一份研究數據以及雷同的研究方法來寫論文。游智斌今再指出，這9人身份他不願公布，陳明通害人夠深，不要傷及無辜，只希望踐踏學術的陳明通下台。他透露，這其中沒有政治人物，但其中有媒體人，還有非常有影響力政治人物的妻子。

游智斌說，9份論文如果每份單獨來看，其實是寫得還不錯的論文，但如果放在一起看，就是「論文流水線」，研究架構跟數據都是一樣的，數據都是台大一個中心對香港居民做的研究數據。

游智斌形容，陳明通引導他學生，把同份研究成果，做成多篇論文，讓多個學生順利畢業，緒論、研究方法跟數據資料都是雷同的，根本「福特式生產」論文。

媒體追問目前有沒有知名政治人物？游智斌說這九人中沒有政治人物，但是有非常有影響力政治人物的老婆，還有媒體人，要是一一去檢舉，也會跟桃園市長鄭文燦一樣下場，但他還是聚焦在陳明通踐踏學術良知，沒有要公佈9人名字，他嚴正要求陳明通下台謝罪。

新黨的四名義工今天也被調查局約談還搜索家中，新黨今天臨時開記者會質疑，就是因為游智斌踢爆陳明通論文門，國安高層才出手指揮調查局秋後算賬。游智斌表示，其中一名林姓義工的家裡被搜索得亂七八糟，林母老淚縱橫，是否因為他踢爆論文門，所以有人從中介入搜索行動？

新黨律師陳麗玲表示，新黨四名義工遭約談，還有一名在被約談的路上，調查官還威脅說，若他不去，其他人回不來。她也質疑，被約談的義工，其通知書上沒有身份別，究竟是證人還是嫌疑人，都沒有表列，且收到時間比應到時間還要晚，已經可以當作過期無效的通知書了，義工都有權利可拒絕，「這根本是王炳忠事件翻版，程序有嚴重瑕疵。」