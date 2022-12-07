《牛車來去》7日公布主視覺海報。（公視、禾豐製作提供）

由安心亞、蔡昌憲、楊烈、游安順、米可白、楊子儀等人主演、金鐘導演李岳峰執導的公視時代生活劇《牛車來去》，7日釋出主預告和主視覺海報，安心亞飾演「阿春」與蕭景鴻飾演的農家子弟「蔡日生」青梅竹馬兩情相悅，小夫妻日子艱苦但幸福知足。兩人首度合作，收工後常約吃飯聊天培養默契，蕭景鴻笑說，其實合作前後對安心亞的印象落差滿大的，以前看新聞覺得她是性感美麗的宅男女神，這次拍戲發現她個性滿保守的，而且很注重心靈上的健康，「我常看到她休息等戲時居然是在打坐念經，真是嚇死寶寶了。」

蕭景鴻和安心亞飾演夫妻。（公視、禾豐製作提供）

安心亞表示，她拍這部戲徹底體驗到農婦的婚後生活：「每天雞啼就要起床做家務和農活，懷孕也要挺著大肚子操勞農事。日常非常辛勞卻又甜蜜，像是劇中丈夫拿到很少機會可以吃到的雞蛋，他剝下蛋殼後第一口就是送到我嘴邊餵我吃，讓我覺得阿春過日子雖清苦但與相愛的人在一起，光是兩人對視時就感到幸福。」現實中她對於幸福婚姻的想像：「我希望遇到能夠生活一輩子的人，是相處起來自在的人，我們能互相理解能一起成長。」

楊子儀與米可白劇中飾演恩愛夫妻。（公視、禾豐製作提供）

米可白劇中飾演醫院千金「林千佳」，與楊子儀飾演的富家少爺「陳博文」是夫妻，兩人私下相識多年，相處就像兄妹，這次要演恩愛夫妻，展現好默契的同時也挑戰米可白的罩門：拍感情戲；米可白自招：「其實我對於演哭戲都OK，我的罩門是在拍感情戲。尤其我和子儀私下太熟了，一開始要演夫妻時，看到對方就想笑場。有場吻戲我和子儀要抱著擁吻，我緊張得要命，很怕被導演說感情不夠投入。」拍吻戲前米可白對楊子儀求救：「我真的不太會親，你等下盡量主動點。」楊子儀說：「好，妳就親上來，剩下的交給我。」一喊開拍，米可白就上前獻吻，兩人順利拍完激情吻戲，楊子儀笑說：「原來妳這麼緊張啊，我臉上和手上都感覺到妳出汗了。」 米可白則給出評價：「跟子儀拍吻戲一次到位，很安心。」她說兩人都會互相討論，順利逐漸進入狀況，她也很放心讓自己完全投入角色中。

楊烈與游安順是地主與佃農關係。（公視、禾豐製作提供）

楊烈與游安順分別飾演心地寬厚的地主角色「陳進丁」及佃農「蔡土水」，游安順說：「我每次跟烈哥演戲後都很累，因為我的腰一直都是彎著的，劇中角色心態是見到烈哥是永遠抬不起頭來，我特別尊敬且不敢違背他。每次與烈哥對戲時就是一個非常自卑的佃農見到大地主，他是尊貴的主人我是僕人的心情，因為烈哥對我家的恩情是比天還要大的，所以謙卑地彎著腰就構成我身體上反映出角色的呈現。」

楊烈表示，多年前與游安順合作過，這次再合作的感受很不一樣：「當年我演反派，順子飾演警察，我們的對比非常強烈，他把警察角色維妙維肖地呈現出來，順子的演技很讓人折服。」兩人劇中不僅是主雇關係，隨著劇情發展，像家人般的情誼也延續一生，「順子掌握角色的能力很驚人，他演佃農的謙卑甚至到有些卑微的心態，是對角色很忠實的表現。順子外表看似比較粗曠的人，但在我眼裡他的內心很細緻，很有質感。這次拍戲我們也變成好朋友，彼此之間這份默契我會一直保留著，很期待有機會下次再與順子合作。」

《牛車來去》將於明年1月14日首播，劇情描述1943年日治時代到台灣光復後，大時代裡的小人物奮力扭轉命運，台南農村的佃農、地主等各階層人們，在動盪的台灣社會中的人情義理故事。安心亞飾演的貧農「阿春」為了豐收農作、改善家人生活，答應地主以換取一頭牛的代價借腹生子，為他們傳宗接代，也希望藉此翻轉命運。阿春與牛相依為命，不畏艱難地打拼30個年頭，這段牛車走過的歲月，見證了臺灣經濟奇蹟的發展。劇情充滿對土地、小人物的愛與關懷，展現臺灣特有的人情味。演員陣容還包括高欣欣、黃婕菲、蕭景鴻、孫鵬、臧芮軒、江國賓、吳鈴山、何豪傑、荒山亮、廖錦德等。