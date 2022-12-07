中國大陸今（7）日發布疫情防控新10條，加上各地持續放寬防疫措施，外界關注，大陸何時能完全恢復疫情前的生活狀態。大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受央視新聞採訪時表示，中國已經逼近了這個時機。

央視新聞今天播送該次採訪，梁萬年表示，恢復疫情前生活的條件，包括目前Omicron變異株毒力、致病性下降。其次，人群的免疫水平要形成有效的屏障、防止重症和死亡的發生，目前大陸的中藥已被證明有效，同時也有新的治療藥物面市。

再者，大陸疫情防控的應急指揮系統、基層疫情處置能力和機制也日趨通暢完善，「三年的抗擊疫情，中國在這些方面都有了非常大的進步，治理能力和水平明顯提升」。最後是民眾的廣泛參與、支持和理解，以及對疫情的知識和能力的提升。

梁萬年強調，「綜合這些方面，我想就是我們（準備好了）真正完全戰勝這次疫情的一些基本的條件和前提。我感受到我們中國現在，逼近或者是接近了我們的這個時機。」

梁萬年說，目前在疫情防控策略和措施的調整過程當中，仍然不能夠麻痺，也不用恐慌，要保持堅定的信念，要用防控戰略的穩定性、防控措施的靈活性，來有效應對疫情形勢的不確定性，戰術和戰略上保持有效協同，朝著共同的目標發力。

梁萬年指出，最終要戰勝疫情，第一個是要堅定信念，有效地貫徹落實中共中央的決策部署。第二個方面是加快進行疫苗的接種，特別是老年人的疫苗接種，來建立起穩固的、有效的免疫屏障，來防止或者降低重症、防止死亡。

第三是充分使用好救治的藥物，特別是中醫藥，做好相應的儲備，這些儲備也包括一些物資、人力資源，特別是醫務人員的數量、能力等方面的準備工作。第四是，為了防範醫療資源的擠兌，要做好定點醫院等一些相關救治能力的建設。

最後是要進一步強化全民的參與，落實好相關的部門、單位的責任，使防控更加科學，使防控更有溫度，使整個對疫情的抵抗力更有韌性和持續性。