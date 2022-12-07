民進黨立委陳亭妃屢屢指控學甲槍擊案，與民進黨中執委郭再欽有關，質疑郭介入正副議長選舉。對此，郭再欽首度發聲明，澄清自己光明磊落，並砲轟陳亭妃、議長郭信良以陰謀論帶風向，硬將黑金抹在民進黨身上，恐怕是在為再次跑票而鋪陳。

郭再欽表示，他認識郭信良和陳亭妃這對政治盟友長達1、20年，對於郭信良，他多次情義相挺，不只是借錢，還展期延票十幾次，也沒收利息。

郭再欽指出，這對政治盟友平常沒說過他是黑金，現在突然說他是黑金，很不合常理。槍擊案發生後，郭信良和陳亭妃沒有譴責施暴的開槍者，卻用一堆政治陰謀論來抹黑他，甚至牽扯到議長和未來市長的選舉，無論郭信良要選議長，還是陳亭妃要選市長，這些都與他無關，郭、陳不要把他當假想敵，也不用浪費時間批評他。

針對槍擊案，郭再欽強調自己光明磊落，已向檢察官陳述所知內容，地檢署也對特定涉案對象發布通緝，應該尊重檢調辦案進度，「我比任何人都希望找出真兇和真相」，反倒是郭信良和陳亭妃不斷以各種陰謀論急著帶風向，到底在心虛什麼？

郭再欽說，陳亭妃一直說要把人找回來，但4年前卻是包括其胞妹在內的議員跑出去、脫黨跑票，還把民進黨罵了一頓，今天對他和民進黨的種種攻擊和手段，是不是又要為再次跑票而鋪陳，郭信良和陳亭妃有必要向社會大眾交代清楚。

以下為郭再欽聲明全文:

我是民進黨中執委郭再欽，也是忠貞的民進黨員。針對最近的槍擊案與相關討論，我認為與事實不符，有必要向社會大眾報告，以正視聽。

首先，我認識郭信良和陳亭妃這對政治盟友長達一二十年，他們平常沒說過我是黑金，現在突然說我是黑金，這很不合常理。

槍擊案發生後，郭信良和陳亭妃沒有譴責施暴的開槍者，卻用一堆政治陰謀論來抹黑我，甚至牽扯到議長和未來市長的選舉。

我必須說，無論郭信良要選議長，還是陳亭妃要選市長，這些都與我無關，郭信良和陳亭妃不要把我當假想敵，也不用浪費時間批評我。

對於郭信良，我多次情義相挺，不只是借錢，還展期延票十幾次，這段期間郭信良也沒說過我黑金，一次都沒有。

對於槍擊案，我光明磊落，已經到地檢署向檢察官陳述我所知的內容，地檢署也對特定涉案對象發布通緝，我們應該尊重檢調辦案進度，我比任何人都希望找出真兇和真相。

反倒是郭信良和陳亭妃不斷以各種陰謀論急著帶風向，到底在心虛什麼？

陳亭妃一直說要把人找回來，但四年前卻是包括你胞妹在內的議員跑出去、脫黨跑票，還把民進黨罵了一頓。今天你們對我和民進黨的種種攻擊和手段，是不是又要為再次跑票而鋪陳，郭信良和陳亭妃有必要向社會大眾交代清楚。