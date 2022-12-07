財政部今日公布11月海關進出口貿易初步統計，11月出口361.3億美元，較去年同期減少13.1％，為連續第3個月負成長；累計前11月出口4437.8億美元，較去年同期增加9.4％。

11月進口327億美元，較去年同期減少8.6％，累計前11月進口3966.3億美元，較去年同期增加14.3％。

財政部表示，進出口皆年減，主要是原油以外的國際原物料行情普遍回落，及廠商備料趨於審慎所致。

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