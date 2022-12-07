澎湃新聞報導，12月7日，大陸國務院聯防聯控機制綜合組發布了《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（《通知》）。其中明確，強化涉疫安全保障。嚴禁以各種方式封堵消防通道、太平門、社區門，確保群眾看病就醫、緊急避險等外出管道通暢。

此外，推動建立社區與專門醫療機構的對接機制，為獨居老人、未成年人、孕產婦、殘疾人、慢性病患者等提供就醫便利。強化對封控人員、患者和一線工作人員等的關心關愛和心理疏導。

大陸國家衛健委網站刊文解答稱，為強化疫情防控中的風險防範、保障群眾生命財產安全，《通知》要求嚴禁以各種方式封堵消防通道、單元門、社區門，確保群眾看病就醫、緊急避險等外出管道通暢。對風險人員管控的同時，要加強上門服務，做好生活和正常醫療保障。推動建立社區與專門醫療機構的對接機制，為獨居老人、未成年人、孕產婦、殘疾人、慢性病患者等提供就醫便利。強化對封控人員、患者和一線工作人員的關心關愛和心理疏導，提供心理援助熱線電話，開展心理支援服務等。