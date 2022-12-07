美式賣場好市多（Costco）販售的品項玲瑯滿目，熟食區的烤雞、德國豬腳更是深受許多會員喜愛。一名網友近期吃完德國豬腳後，一如既往地直接將骨頭丟掉，不料媽媽卻激動地要他趕緊從垃圾桶裡把骨頭找回來。原來，豬腳骨頭經過簡單處理後，還能變出一道全新美味料理。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，日前家裡買了好市多的德國豬腳，大家吃完後，原PO還仔細地把骨頭上剩餘的肉渣嗑得一乾二淨，便直接把大骨頭丟到垃圾桶，沒想到這平凡無奇的舉動，竟讓勤儉持家的媽媽大為震驚。

當時媽媽情緒激動地要原PO立即去翻垃圾桶，把丟掉的骨頭再撿起來，讓原PO納悶：「挖出來又能怎樣！難不成還要吃嗎？」不料後來媽媽卻表示，大骨頭可以拿來熬湯，味道真的一級棒，加酸菜也很讚，這才讓原PO恍然大悟，直說：「聽媽媽的話不會錯！」，也奉勸大家，千萬不要輕易丟掉德國豬腳的骨頭。

貼文曝光後，有不少網友回應，「用來熬湯是真的讚」、「也可燉蘿蔔湯」、「就跟烤雞一樣，買回來肉扒一扒，骨頭留著煮白菜滷，很讚」、「真假？可惜了現在才知道」、「真的，熬過變豬白湯」、「你真的差點浪費，我最期待的就是煮湯這一part」、「這大骨已經沒有血水了，熬夠久的話，濃濃的湯汁真的一級棒」。

除此之外，也有人詢問豬腳骨頭熬湯的方法，馬上有網友熱心分享，「骨頭熬湯，加胡蘿蔔丁、西洋芹、馬鈴薯塊、酸菜、一些豬腳肉片、黑胡椒，變成一鍋香噴噴的好湯」、「高麗菜、芹菜、紅蘿蔔、洋蔥切一切，有心的話，再加上德國香腸，就變成德國燉菜了」。