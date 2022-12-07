準台北市長蔣萬安的小內閣陸續出爐。北市資深議員、蔣萬安競選執行總幹事陳永德將接任民政局長一職，對此陳永德表示，會答應蔣萬安出任民政局長，還透露蔣萬安稱「台灣只有你一個人最適合這個位子」。據悉蔣萬安將於本周五公布第一批小內閣。

陳永德今天下午接受《中時》電訪時坦言，蔣萬安有徵詢過民政局長，但沒有徵詢到北農董事長。陳永德笑呵呵透露，蔣萬安有徵詢很多次，蔣萬安稱每個人都推薦他，「沒有第二人選」、「台灣只有你一個人最適合這個位子」，他自己想休息，但蔣萬安把他找過去，他向蔣萬安表示給他3天考慮，晚一點會回覆，會答應蔣萬安。

陳永德說，蔣萬安心裡對小內閣應該有一定的打算、團隊推薦等等，他自己擔任7屆、28年議員資歷，比較容易上手，他不知道蔣萬安有沒有找其他人，被問到蔣萬安有對你三顧茅廬？他笑稱「有啦有啦」。

蔣萬安辦公室發言人鄭世維指出，人事一旦確定，一定會對外做公布，目前沒有這個消息。