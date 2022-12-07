大葉大學2013年成立環境教育中心，積極打造綠色永續校園，除了營造生態環境外，在推廣環境及永續教育也不遺餘力。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

大葉大學環教中心為參訪學生導覽八卦台地生態。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

大葉大學環教中心教小朋友檢測水質。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

行政院環保署日前公布111年度環境教育設施場所評鑑，彰化大葉大學連２次獲得評鑑優異認可，大葉大學自2013年成立環境教育中心，積極打造綠色永續校園，除了營造生態環境外，在推廣環境及永續教育也不遺餘力，再度獲得優異認可，鼓舞全校師生士氣。

大葉大學環境工程學系主任、環境教育中心主任葉啟輝表示，大葉大學透過優質的綠色校園環境，打造推動永續教育，深具綠色競爭力，自大業環境教育中心成立後，就以校園環境作為教學場域，利用校園設計規劃教材，邀請中小學生到校參加相關課程，也進入社區推動環境教育。

環工系教授陳宜清則說，，大葉校園不僅環境優美，打造的自然生態環境擁有豐富的生物，開發出「水水大葉」、「能量大葉」、「八卦－山與海」、「八卦台地眾生相」、「國土保育－水土防災先鋒隊」五大教案，涵蓋五大教案，涵蓋水足跡、節能、生態、生態等不同議題，致力成為各級環保單位與社會教育的專業夥伴。

生物資源學系助理教授徐歷鵬也說，大葉坐落在八卦台地，擁有得天獨厚自然環境，保留許多低海拔森林生物，因此整個校園就是一間教室，提高學生對自然生態的關心，致力成為各級環保單位與社會教育的專業夥伴，因此得到環境教育設施場所評鑑委員的高度肯定，獲評優異。