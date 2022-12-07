九合一選舉落幕，因辭去立委一職的國民黨蔣萬安當選台北市長，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。對此，媒體人韋安今（7）日就表示，「台北立委補選，雙方都千萬不要掉進，對手設定的議題和節奏裡面」，更強調「『捍衛光明』是最高端的政見！」

台北市第三選區立委補選聚焦台灣能源問題，民進黨籍參選人吳怡農對藍營的核二、三廠延役計畫提出回應，稱「政策不能只靠單純喊口號」，王鴻薇5日馬上對其提出國際接軌的空洞政見開炮，並質疑吳怡農根本沒說實務上要怎麼做。王鴻薇表示，台灣要跟國際接軌的地方非常多，當前最重要的就是能源問題，自己主張將核二廠、核三廠進行延役，就是為了應付台灣將面臨的電力危機，尤其現在美日韓三國都將核電廠延役，關注核電問題才是真正與國際接軌。

韋安今日在臉書上表示，「台北立委補選，雙方都千萬不要掉進，對手設定的議題和節奏裡面」，韋安坦言，「誰往前走的更快？誰能強化自身的正向意識？誰就能主導選戰主軸」，韋安也強調，王鴻薇之前所提，核二、核三延役，絕對是個好政見，「未來幾年若這2個電廠停止運轉，台北、甚至北台灣都有可能漆黑一片」，韋安最後強調「『捍衛光明』是最高端的政見！」