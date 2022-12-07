大陸國務院聯防聯控機制今天（12月7日）下午召開新聞發佈會，介紹進一步優化落實疫情防控措施。大陸國家衛生健康委科技發展中心主任、疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉首度證實，黨和國家現職領導人都接種了大陸國產新冠病毒疫苗。

鄭忠偉表示，中國的新冠病毒疫苗非常安全，接種以後獲益遠遠大於風險。中國疾控中心對中國已經開展接種的超過34億劑次、超過13億人的不良反應監測發現，中國新冠病毒疫苗的不良反應發生率與中國民眾常年接種的其他一些疫苗相當，而且老年人的不良反應發生率還略低於年輕人。

鄭忠偉表示，目前，中國已經累計向全球120多個國家和國際組織提供了超過22億劑次的疫苗。從報導當中也可以看到，有30多個國家的元首、政府首腦、政府官員帶頭接種中國的新冠病毒疫苗。

鄭忠偉表示，全球到目前為止，按照不完全統計，60歲以上老人接種中國的新冠病毒疫苗已超過10億劑次，都非常安全。

鄭忠偉補充，他還可以再告訴大家，「黨和國家現職領導人都接種了新冠病毒疫苗，而且接種的都是和普通老百姓接種的一樣的國產新冠病毒疫苗。」