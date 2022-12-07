監察委員王麗珍、張菊芳及郭文東7日指出，台糖公司土地巡查機制內控失靈，導致未能及時遏止轄管多筆土地遭不法傾倒廢棄物，衍生至少7.8億的鉅額清理費用，相關行政懲處亦避重就輕，經立案調查後，7日通過調查報告決定糾正台糖公司，促請改善。

監察院指出，台糖公司日前驚傳多起農地遭傾倒廢棄物案，台糖位於臺南市安定區及新市區的多筆土地，自2020年9月起至2021年7月間，多次遭傾倒廢棄物，而該公司台南區處善化資產課巡查陳姓股長經臺南地檢署檢察官偵查發現，涉有掩護業者偷倒廢棄物的行為。

另外，審計部接獲民眾檢舉，經赴現地挖掘發現：台糖公司虎尾糖廠馬光農場轄管土地亦遭棄置廢棄物，該農場不但未依相關規定處理，且有逕行僱工掩埋廢棄物之違法情事，因此監察委員王麗珍、張菊芳、郭文東立案調。

3名監委指出，台糖公司台南區處廢棄物案，起因雖為善化資產課巡查股長陳姓姑息、包庇蔡姓不肖業者，但該公司台南區處未落實土地巡查作業要點等內控規定，以及管理階層缺乏警覺，未確實掌握整體狀況，使其無法及時遏止不法，為事件持續發展的核心關鍵。

查案監委發現，台糖公司衍生至少7.8億元的鉅額清理費用，卻僅陳姓股長遭記大過1次，其餘違失人員自郭姓經理以降，均僅受申誡2次的懲處，亦難謂衡平。

至於馬光農場遭傾倒廢棄物案部分，調查委員王麗珍、張菊芳、郭文東表示：該案馬光農場案關人員除有未落實內控規定之明確違失外，農場廖姓主任等主管甚至知法犯法，逕自僱工將廢棄物就地掩埋，徒增後續起掘與處理成本至少百餘萬元，若仍由台糖公司自行支付而變相成為全民買單，難謂公允。

再者，監委說，經濟部責成台糖公司辦理之查察報告及行政懲處，除對虎尾糖廠廠長等單位主管有無督管不周責任完全未予檢討外，相關決策人員的懲度相較於渠等之違失情節亦顯不相當，且對審計部新發掘之3筆掩埋事件，更是避重就輕，未積極查處，均難謂當。

最後，監委表示，台糖公司土地遍及全台，幅員遼闊，在巡查人力難以無限擴張的情況下，如何運用有限人力有效率執行土地巡查，且能即時精準發掘土地被侵狀況，高科技設備輔助運用是其中關鍵。台糖公司於監察院調查後，在經濟部督導下研擬相關改進方案，但科技設備日新月異，除即時掌握新知並提升專業技能，也應積極追蹤相關科技產品的運用動態，並和相關機關定期交流，精進業務。