苗栗縣第1處社會住宅「明駝好室」坐落於苗栗市恭敬里。（李京昇攝）

苗栗縣第1處社會住宅「明駝好室」坐落於苗栗市恭敬里，7日國家住都中心執行長黃景茂與苗栗縣長徐耀昌持鏟動土，並且焚香祝禱工程順利。工程預計2025年完工，規畫107戶及日照中心、店鋪等設施，創造共融及友善鄰里優質環境。

國家住宅及都市更新中心向台糖租用苗栗市恭敬里苗栗地方法院旁空地，興建地上12層、地下2層建築的「明駝好室」，在苗栗縣政府工商處的協助下，短時間內完成建造流程，7日動土開工。

「明駝好室」社會住宅開工典禮，國家住都中心執行長黃景茂邀請苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、縣府工商處長詹彩蘋以及地方民意代表等人為苗栗縣安居好室社會住宅興辦首案持鏟動土。工程預計2025年10月中旬完工，屆時將以附近中古屋租賃中價位8折、7折、5折出租。

國家住都中心組長陳仰洲說，明駝好室位在苗栗地方法院旁，西側鄰近國立聯合大學二坪校區，往南即接台72線快速道路及國道1號高速公路，隨往群山環繞之大湖、泰安等著名休憩景區快捷，而沿基地旁中正路往北途經南苗生活商圈、醫療、學區、縣政機關、體育場館、台鐵車站等，交通十分便捷外，民生機能也相當完善。

他指出，明駝好室統包工程經費4億6250萬元，配置107戶、汽車位45席、機車位107席，規劃有12坪的一房型、22坪的二房型、32坪的三房型，滿足民眾居住需求；除了目前的明駝好室外，另在豐年路規劃約269戶、竹南鎮天聲路段約324戶，分別預計在2023年、2024年興辦。

苗栗縣長徐耀昌表示，明駝好室結合日照中心、商店，建築外圍還有步道等開放空間，完工後還能讓附近居民散步休閒，再加上現正規畫的苗栗市豐年段及竹南鎮天生段總計700戶，將可滿足鄉親的居住需求，以及解決竹南鎮未來在台積電完工後，人口快速成長的居住問題，感謝中央單位協助苗栗的各項建設，攜手打造幸福苗栗。

來賓們合影留念並見證社宅基地動土。（李京昇攝）

國家住都中心執行長黃景茂表示，一般建案需要10個月到1年的準備時間，明駝好室在苗栗縣政府的協助下，9個月就能進行動土，感謝縣府團隊以及台糖、營建署等單位的支持與幫助，成功推動苗栗縣首件社會住宅案，而明駝好室採開放性空間，還有日照中心提供老人安老，希望將社會住宅打造成多元、滿足大家對家的需求的空間，而這棟建築最主要的是有3大標章：綠建築、智慧建築、耐震，將提供安全且便利的居住空間，實現美好安居未來。