澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制發布7日《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，消息發布後，攜程平台上的機票暫態搜索量猛增160％，其中，春節前夕（臘月二十五至除夕）的機票搜索量暴漲至三年以來最高點。

《通知》指出，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。

在本次政策發布前，大陸國內多地已陸續啟動優化防控措施。據不完全統計，大陸全國已有近20個省市調整有關措施，其中近50個城市宣布除養老院、醫院等特殊場所，其他公共場所均不再查驗核酸檢測陰性證明。

以旅遊業為重要支柱的熱門旅遊城市率先獲利。以三亞為例，「省外來（返）三亞人員不再實施分類管理」的政策官宣後，兩小時內三亞進港機票搜索量環比前一日同期增長166％。消息發布一天後，三亞酒店預訂間夜量環比增長95％。

在多個省市的調整通知中，還對進入景區的標準進行了放寬。例如山東省就宣布，居民進入公園、景區、服務區等公共場所，不再查驗健康碼和核酸陰性證明；深圳、上海等地則宣布進入公園、景區等室外公共場所時，不再查驗核酸檢測陰性證明。近期亦有多個景區宣布有序恢復對外開放。

在此背景下，多地景區門票的搜索熱度驟增。據旅行平台方面統計，近一周，廣州市景區門票訂單量環比上升235％；鄭州市景區門票訂單量環比上升300％；深圳市景區門票訂單量環比上升80％；重慶市景區門票訂單量環比上升59％。

旅行平台的數據還顯示，人們對明年出行呈現樂觀預期。截至12月7日上午12時，本周內2023年出行搜索熱度較去年同期（2021年搜索2022年）上漲超過900％。在7日上午發布元旦假期安排後，兩小時內，攜程機票、酒店產品搜索量環比前一日同時段增長分別達到6倍與7倍。

攜程研究院戰略研究中心高級研究員沈佳旎認為，本次政策發布後，將進一步弱化出行的不便利因素，顯著釋放流動性。年關將至，本次政策還將對期盼了許久回家過年的人們起到明顯刺激作用，因此今年的元旦和春節旅遊市場或將成為旅遊市場三年以來最重要的轉捩點。同時，由於各地對政策還需要一定的落實期，遊客的出行信心完全恢復也需要週期，預計短期內將從旅行預訂的角度看到市場逐步走強態勢。