2022四重溪溫泉季以「黃金溫泉鄉」為主題，亮麗燈飾驚豔眾人，一系列活動也讓遊客玩得不亦樂乎，當中令人引頸期盼的溫泉市集將於10、11日登場，屆時有當地美食攤位、在地小農等近30攤位，讓遊客一次逛到爽。

屏縣府指出，四重溪溫泉季的溫泉市集，將於10、11日下午4點至晚間9點在車城國小溫泉分校登場，現場匯集恆春半島周邊當地美食攤位（浪頭叔叔—墨西哥餡餅、吃皿treat me等），以及在地小農及手作商家，約有30攤位。

此外，溫泉協會為支持溫泉分校畢業旅行，特別提供繪本給學生在市集現場義賣，希望偏鄉經濟狀況較不佳的學童們能靠著自身的努力來獲得旅遊基金，以減輕家裡的經濟開銷，也讓孩子在多元、正向的文化中成長。

縣府表示，溫泉公園現場還有屏南各小學學童設計製作的傳統花燈展示，如牡丹國小以四重溪溫泉吉祥物「蔥寶」為主題，穿著牡丹鄉排灣族特有的服飾，傳遞在地文化；車城國小以日本水豚泡溫泉的景象製作出「水豚Spring漾」呼應四重溪溫泉的日式場景。

恆春國小則結合屏東舊稱「阿猴」與四重溪畔獨有的冬季西瓜，行銷屏東在地特色農產；而水泉國小以瀕危海龜乘風破浪的設計，宣導人類與自然的和平共處；大光國小以恆春半島的獨厚地理位置與天然景觀，製作出2隻熱帶魚嬉戲遊玩為主題的花燈；大平國小以屏東海生館孰為人知的鯨魚親水廣場，設計出鯨魚躍出水面的「大平鯨讚」。