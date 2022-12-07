周湯豪〈愛上你算我賤〉登2022 Youtube熱門音樂影片冠軍。（環球音樂提供）

周湯豪小巨蛋演唱會上月完美落幕，近日傳來好消息，周湯豪以〈愛上你算我賤〉登上Youtube台灣區熱門音樂影片冠軍，有趣的是排行前3名皆為「周」氏歌手，他一舉打敗周杰倫、周興哲等強敵拿下冠軍，他開心地說：「謝謝大家的支持。」而他在MV裡帥氣的黑白造型、招牌搖滾情歌，甚至在美國音樂網上奪下3月份最佳音樂錄影帶冠軍，以導演身分獲獎備受肯定更令周湯豪感到無比開心。

周湯豪小巨蛋演唱會上月完美落幕。（環球音樂提供）

今年2022網路票選「最期待哪位歌手攻蛋開萬人演唱會？」周湯豪不負眾望拿下近4成票數備受矚目。他上月完成小巨蛋演唱會，許多歌迷還忘不了其中的亢奮情緒，紛紛在社群上分享許多精華片段，讓他一一轉發保存留念。年末他也帶來好消息，他以自導自演的〈愛上你算我賤〉MV登上Youtube熱門音樂影片冠軍，在這意義非凡的一年，周湯豪年初推出新專輯《REAL LIFE》叫好又叫座，而首度攻蛋演唱會也創下發燒話題，此外還幫媽媽比莉量身打造戲劇主題曲〈比莉卡厲害〉，母子合作再掀起一波話題，〈什麼都不必說〉的經典舞步更是傳到家喻戶曉，帶動IG模仿熱潮。

而最近周湯豪也透露年底跨年，將相約比莉在台東再度同台壓軸演出，目前正緊鑼密鼓排練中，勢必再讓觀眾嗨翻東海岸。而周湯豪也宣布要暫時卸下表演者身分，回到導演、製作人的角度，著手開始製作台北小巨蛋演唱會的影音商品。屆時將帶給觀眾更噪更炸的強大新作品，請歌迷朋友拭目以待。