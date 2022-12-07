全球通貨膨脹、能源價格居高不下、俄烏戰爭等問題未解，加上大陸疫情未明朗，衝擊全球消費力道，讓本季記憶體價格持續走弱，記憶體模組廠威剛科技(3260)周三公告11月合併營收為26.21億元，月減3.49%、年減26.71%，累計今年1-11月合併營收326.96億元，年減9.94%。

威剛表示，雖然短期內記憶體合約價仍處低檔，但上游供應商已動作頻頻，陸續啟動減產與縮減資本支出，有助於舒緩明年供給成長幅度。此外，公司看好在價格優勢下，將帶動明年各項應用裝置所搭載的記憶體使用量增加，可望使整體產業逐步回升。

威剛強調，目前依舊看好DRAM產業回溫腳步將早於其他半導體產業，除了DRAM產業供給相對單純，預期上游供應商也將為了維持穩定獲利，對後續價格策略更謹慎以對，因此預估DRAM現貨價將趨於穩定，合約價也有機會在明年第一季後跌幅收斂，開始築底。至於NAND Flash方面，儘管仍有價格壓力，但成本持續下滑將有助於刺激SSD與智慧手機搭載記憶體容量提升，主流記憶體規格可望倍增躍進。

以威剛11月產品結構而言，DRAM產品占整體營收比重為46.04%，其次SSD占比33.61%，記憶卡、隨身碟與其他產品為20.35%。累計今年1-11月DRAM占比達46.71%，SSD比重33.07%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比為20.22%。