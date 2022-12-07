雲林縣北港武德宮有「球」必應，捐款助棒球、排球隊學子圓夢。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港武德宮財神廟關心在地教育，捐贈北港鎮建國國中棒球隊20萬元獎勵金，武德宮7日表示建國國中棒球隊利用周末假日及課餘時間練習，學校在有限資源下，希望給孩子們最大的支援與鼓勵，廟方特別捐款助學，除了棒球隊，也捐助北港地區學校排球隊，財神爺有「球」必應，與學校共同為孩子們圓夢。

北港武德宮主委林安樂日前捐助20萬元獎勵金給建國國中棒球隊，由校長方廷彰代表接受，方廷彰表示棒球隊由國一、國二及國三部分學生組成，本學期隊員們段考各科表現十分傑出，學校致力提升學生的讀書風氣、閱讀能力及多元展能，感謝武德宮捐贈獎勵金，鼓勵棒球隊再接再厲、續創佳績。

林安樂說，建國國中棒球隊以社團活動形式運作，利用周末假日及課餘時間練習，不只未耽誤學業，甚至有不少成績優異的隊員隱身其中，可謂五育兼備、文武全才。武德宮管委會秉持一貫助學興學造福地方的精神，6日致贈獎勵金20萬元，為同學們加油。

建國國中總務主任黃基津指出，在武德宮等宮廟、企業、社團幫忙下，北港鎮的球類運動日益興盛，排球方面，有北辰國小、建國國中、北港高中組隊，讓隊員們在地無縫接軌；棒球目前有南陽國小與建國國中組隊，北港農工也計畫成立棒球隊，一起推動棒球運動。

武德宮祕書長蘇建華提到，廟方除捐助建國國中棒球隊，也贊助北港地區學校排球隊，希望藉此推廣運動風氣。另外，也捐助經費與物資幫助弱勢家庭、植物人，以及推動「千萬要守護動物」動保計畫、「拯救台灣石虎」募資計畫等，藉此發揚武財公濟世精神。