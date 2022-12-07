雖然九合一選舉剛結束，但暴力犯罪仍有浮動跡象，為維護選後社會秩序治安，蘆洲警分局從6日晚間起規劃「擴大臨檢」威力大掃蕩勤務，針對轄區好樂迪KTV、撞球館、幫派組合活動處所及青少年易聚集場所等治安要點列為檢查重點，共查獲毒品通緝犯1人、毐品2件2人、詐欺通緝3人，成果豐碩。

蘆洲警局表示，除了轄區內的治安要點是查緝目標外，包括接壤三重、淡水、新莊等交通要道及聯外橋樑等重要聯外道路，也都規劃執行區域聯防擴大路檢，以對外封鎖、對内掃蕩勤務方式，有效遏止街頭暴力滋事，並全力偵蒐幫派分子相關情資，實施約制及掃蕩等強勢作為。

蘆洲分局長張國哲表示，選舉雖已結束，為防制聚眾街頭暴力，持續檢肅幫派犯罪及掃蕩非法槍械，強勢剷除不法，及有效遏止暴力犯罪，快打已提升2.0版，適時啟動快打部隊以快、準、狠、集一制逮等手段，迅速壓制歹徒，除不定時加強臨檢轄內特定營業場所及幫派組合活動處所外，亦運用第三方警政，斷其金流，徹底清除治安污染源，以穩定選後治安，保障民眾安全。