香火鼎盛的苗栗玉清宮長期致力於公益，廟方有感於疫情兩年多來大環境不佳，許多弱勢家庭生活更加困難，決定捐贈5百萬元給苗栗縣政府，用於社會福利，7日在玉清宮舉行捐贈儀式，縣長徐耀昌代表受贈，他感謝玉清宮長年的善行義舉，並承諾將善款發揮最大的效益。

今天的捐贈儀式上縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、縣議員余文忠及玉清宮董事長魏俊傑和董監事們均出席。玉清宮董事長魏俊傑表示，有感於疫情爆發以來，許多人的生活陷入困頓，此次捐款希望用於協助他們度過難關。

縣長徐耀昌表示，玉清宮長年投入公益事業，陸續捐贈縣府民生物資、防疫物資關懷包、消防通訊設備、救護車和復康巴士等，在歲末年終之際，玉清宮再次捐出5百萬元，作為協助社會處辦理縣內邊緣戶家庭的喪葬棺木代金、急難救助與年節關懷禮金等三項社會救助公益計畫，補足公務資源無法協助的近貧家庭，讓他們獲得實質的幫助，對此他相當感恩，相信在關聖帝君的庇佑下，鄉親都能很快回歸正常生活。

縣府社會處表示，目前縣內共1138戶申請急難救助，補助總金額達1025萬元，其中弱勢家庭戶內人口遭遇意外、疾病等因素往生卻無力治喪者達814戶，縣府除提供急難救助外，也會積極導入後續各項社會福利申請，持續幫助他們。